Anvisa dos EUA aprova uso do Wegovy para tratar doença hepática

A Novo Nordisk recebeu aprovação para uma nova indicação de seu medicamento para perda de peso, o Wegovy, pela FDA, como é conhecida a agência regulatória de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos.

O aval da FDA permite que o GLP-1 seja usado para tratar adultos com a doença hepática esteato-hepatite associada à disfunção metabólica (MASH, pela sigla em inglês) e cicatrizes no fígado.

O Wegovy é o primeiro GLP-1 a ser aprovado para este fim, afirmou a Novo Nordisk, em comunicado na sexta-feira (15).