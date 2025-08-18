O que significa veranico e por que a temperatura pode chegar a 32°C em SP

Depois de semanas com baixas temperaturas, os termômetros voltam a subir em São Paulo. A semana será marcada pelo terceiro período veranico, de acordo com o Climatempo.

Na capital paulista, a formação de um bloqueio atmosférico, massa de ar seco, vai favorecer a elevação da temperatura nos próximos dias, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE). O sol predomina e não há previsão de chuva significativa.

"A combinação de tempo seco e temperaturas mais altas facilita a propagação de queimadas e aumenta a concentração dos poluentes nos grandes centros urbanos", alerta o CGE.