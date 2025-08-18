Por que MP pediu soltura de suspeito de matar namorada em Alphaville?

O Ministério Público pediu pela revogação da prisão de Fábio Seoane Soalheiro, suspeito de envolvimento na morte da namorada, Bruna Martello Carvalho, de 35 anos, no início do mês. A vítima foi encontrada morta no dia 3 de agosto, dentro do apartamento onde o casal vivia, em Alphaville, na cidade de Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo.

O pedido foi feito à Justiça na última sexta-feira, 15, e assinado pelo promotor Vitor Petri. Para justificar a soltura, a promotoria afirma que os laudos necroscópicos foram inconclusivos e que a determinação da causa da morte de Bruna depende ainda dos resultados dos exames toxicológico e anatomopatológico, que não estão prontos ainda.

"O promotor de Justiça Vitor Petri informa que requereu a soltura do investigado diante da proximidade do fim do prazo para oferecimento de denúncia e da falta de elementos suficientes para embasar uma acusação formal, de forma que a manutenção da prisão sem o oferecimento da denúncia configuraria constrangimento ilegal", disse o MP, em nota.