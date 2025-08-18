Produtividade cai 5,6% e ATR recua 4,5% em julho no Centro-Sul em um ano, diz CTC

São Paulo, 18 - O desempenho dos canaviais na região Centro-Sul registrou queda em julho ante igual mês da safra anterior, segundo dados da Plataforma de Benchmarking do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). A produtividade média foi de 81,3 toneladas por hectare, contra 86,1 t/ha em julho de 2024, queda de 5,6%. A qualidade da cana, medida pelos Açúcares Totais Recuperáveis (ATR), recuou 4,5%, passando de 140 kg/t para 133,7 kg/t.No acumulado da safra, os números mostram redução de 9,8% na produtividade, com média de 79,8 t/ha frente às 88,4 t/ha do ciclo anterior. Já o ATR acumulado caiu para 125,2 kg/t, contra 129,3 kg/t da última safra, recuo de 3,2%.