PSDB perde seu último governador: Eduardo Riedel vai se filiar ao PP

O PSDB perderá seu último governador. Eduardo Riedel, à frente de Mato Grosso do Sul, o último reduto dos tucanos, vai assinar a filiação ao PP amanhã, em Brasília.

Procurada, a assessoria de imprensa de Riedel não havia se manifestado até a publicação deste texto.

Hoje, Riedel comunicou a decisão ao presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, em almoço em Campo Grande. A saída já era esperada, e Perillo afirmou que as portas do partido permanecem abertas. Antes de Riedel, os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de Pernambuco, Raquel Lyra, já tinham deixado o ninho tucano.