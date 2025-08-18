Retiro espiritual do grupo Legendários em Goiás é atacado por abelhas

De acordo com a nota enviada à reportagem, todos aqueles atingidos por ferroadas de abelhas "receberam atendimento no local, sendo estabilizados prontamente".

"Em observância aos protocolos de segurança e zelo pela integridade dos participantes, alguns foram encaminhados a uma unidade de saúde da cidade para avaliação complementar. Não houve qualquer ocorrência de gravidade, e todos retornaram em plena segurança, prosseguindo até a conclusão do evento."

Conforme já publicou o Estadão, o grupo Legendários se define como "um movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades por meio de experiências que levam os homens a encontrarem a melhor versão de si".

A organização afirma estar presente em 13 países e 70 cidades. No Brasil, a entidade se tornou conhecida por reunir famosos e influenciadores digitais em seus programas.

O grupo realiza, principalmente, atividades ao ar livre. Segundo eles, o objetivo é que os participantes encontrem a "melhor versão de si mesmos e seu novo potencial".