Tarcísio, sobre candidatura a Planalto: sabe quanto tempo perco pensando nisso? Zero

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse nesta segunda-feira, 18, que trabalha com foco na gestão do Estado e que não gasta tempo pensando numa candidatura a presidente da República no ano que vem.

"Sabe quanto tempo eu perco pensando nisso? Zero. Estou extremamente focado no projeto de São Paulo, extremamente focado. Até porque o que nos preocupa é o legado, o que a gente pode deixar. A população confiou a nós o mandato, deu uma confiança para nós extraordinária. Sou muito grato à população de São Paulo por isso", declarou Tarcísio ao responder sobre planos para uma candidatura ao Planalto durante evento da Warren Investimentos.

Tarcísio salientou que pensar num projeto de País é mais importante do que pensar numa candidatura de centro-direita. "Meu grande objetivo é participar de um projeto que seja vencedor, um projeto que transforme esse Brasil. O piloto, pouco importa. O projeto é que é importante", disse o governador de São Paulo.