Zema diz que não se pode colocar interesse pessoal acima do País ao citar Eduardo Bolsonaro

As críticas foram feitas em meio às discussões sobre o tarifaço de 50% imposto às exportações brasileiras pelo governo de Donald Trump, atribuídas a movimentações políticas de Eduardo Bolsonaro, que está morando nos EUA.

O parlamentar pediu licença do cargo para se mudar ao país, no que vem chamando de "exílio". Após o vencimento da licença, quatro pedidos de cassação contra ele foram enviados para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.

Em entrevista à BBC na última semana, Eduardo disse sobre os impactos econômicos do tarifaço que "os brasileiros estão entendendo que existe um sacrifício a ser feito".

Apesar das ressalvas à atuação do filho "03", o governador de Minas Gerais manifestou solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar desde o início do mês, e reforçou a importância dele para o campo conservador: "Bolsonaro é, sem dúvida, o maior nome da direita".

Pré-candidatura à Presidência

Durante encontro nacional do partido Novo em São Paulo, Zema lançou sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto e fez críticas à gestão petista e ao Judiciário.