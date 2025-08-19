Acidente em rodovia no interior de SP causa a morte de médica, tio e sobrinho

Três pessoas - uma mulher de 35 anos, um homem de 43 e um adolescente, de 17 anos - morreram na tarde de domingo, 17, em um acidente de trânsito na Rodovia Francisco Marcos Junqueira, próximo de Morro Agudo, município na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

As vítimas estavam trafegando com seus veículos quando tiveram uma colisão frontal na altura do quilômetro 10 da via. Elas ficaram presas às ferragens e não resistiram.

Um dos carros foi encontrado capotado, à margem da rodovia e consumido pelo incêndio. A mulher que estava no automóvel, identificada como Maria Vitória Ferrari, foi encontrada carbonizada. Ela era médica e trabalhava em um posto de saúde de Morro Agudo.