Após denúncia que liga prefeito de São Bernardo a propinas, Procuradoria mira empresários

Ao todo, na primeira denúncia da Procuradoria, além do prefeito, outros nove investigados estão entre os acusados por organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro.

O Estadão buscou contato com as defesas mas, até a publicação deste texto, sem sucesso.

A primeira denúncia tem como base provas encontradas em julho no apartamento de Paulo Iran Paulino Costa, apontado como operador de propinas ao prefeito. Além de R$ 14 milhões em dinheiro vivo, havia no endereço anotações sobre pagamentos de despesas pessoais de Marcelo Lima e de familiares dele, e comprovantes das transações. Em dois celulares apreendidos no "bunker" do operador foram encontradas dezenas de mensagens sobre o esquema.

Os documentos e conversas foram usados para justificar a Operação Estafeta, deflagrada na semana passada, que afastou Marcelo Lima do cargo, e agora também fundamentam as acusações contra o prefeito e seus aliados.

Como há investigados presos, o Ministério Público precisou acelerar a denúncia. O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, considerou que as provas reunidas com Paulo Iran, antes mesmo da fase ostensiva da investigação, são suficientes para embasar as acusações.

Os investigadores analisam agora documentos e celulares apreendidos na Operação Estafeta para aprofundar o inquérito. Esse material não foi usado na denúncia. Os principais objetivos agora são reconstituir o caminho do dinheiro desviado e chegar a outros envolvidos no esquema.