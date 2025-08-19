Após pedir soltura, MP volta atrás e denuncia empresário por morte de companheira em Alphaville

O Ministério Público de São Paulo recuou no pedido de soltura e denunciou Fábio Seoane Soalheiro, suspeito de matar a namorada, Bruna Martello Carvalho, de 35 anos. Conforme revelado pelo Estadão, o promotor Vitor Petri havia pedido à Justiça a revogação da prisão do suspeito. Na ocasião, ele apontou que os laudos necroscópicos foram inconclusivos e que a determinação da causa da morte de dependia dos resultados dos exames toxicológico e anatomopatológico.

Entretanto, na denúncia, publicada nesta segunda-feira, 18, o mesmo promotor aponta que o crime foi praticado com emprego de asfixia, já que a vítima foi asfixiada até a morte. A defesa dele alega inocência (veja mais abaixo).

Bruna foi encontrada morta no dia 3 de agosto, dentro do apartamento onde o casal vivia, em Alphaville, na cidade de Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo.