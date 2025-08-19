Frio virou calorzão! Centro-Oeste pode ter até 40 ºC a partir de quarta-feira

Uma mudança no tempo vai provocar a elevação de temperatura em algumas áreas do País, incluindo São Paulo. Será o chamado terceiro período veranico, de acordo a Climatempo. Na capital paulista, a expectativa é que a máxima chegue aos 29ºC a partir de amanhã

Esse período de temperaturas bem acima da média no inverno é chamado de veranico - e o terceiro deste ano. Já começa amanhã e pode se estender em algumas localidades do País até a próxima segunda-feira.

"Estamos falando de calor de 38°C a 40°C para os próximos dias em quase todo o Centro-Oeste, com destaque para o Estado de Mato Grosso e parte de Goiás. O interior de São Paulo e cidades do norte e noroeste do Paraná podem ter picos de calor com máximas de 33°C a 35°C. E no Rio de Janeiro, a temperatura promete ultrapassar os 30°C a partir do meio desta semana", estima a Climatempo.