Câmara de Macapá abre investigação sobre prefeito que agrediu jornalista

A comissão que avaliará o processo, formada por três vereadores sorteados, tem 45 dias para ouvir o prefeito e testemunhas. Depois disso, produzirá um parecer sobre o caso. Por fim, o documento será votado no plenário da Câmara, que pode optar pelo arquivamento ou cassação do político.

"Os vídeos dos fatos são esclarecedores, em momento nenhum se verifica qualquer agressão a mulheres e, além do mais, o prefeito municipal de Macapá, por seus seguranças, imobilizam os profissionais com extrema violência", afirma a denúncia conduzida por Iranés.

Relembre o caso

O prefeito de Macapá agrediu os jornalistas no domingo e o caso foi gravado em vídeo. Em vídeo publicado no seu X (antigo Twitter), na segunda, 18, o prefeito aparece na obra do teatro municipal e diz: "antes de começar eu quero pedir desculpas para toda a sociedade amapaense. Ontem eu me excedi quando presenciei servidoras, nas suas funções, sendo agredidas durante seu trabalho. Isso eu não vou permitir".

"Quero me dirigir à imprensa amapaense e nacional e dizer que sempre tive o maior respeito e a melhor relação com a imprensa, e isso vai continuar", prossegue Dr. Furlan. O político ainda afirma que, há quatro anos, sua gestão é vítima de ofensas e fake news criadas por uma "turma do atraso, essa turma que está no poder a mais de 30 anos".

O caso repercutiu e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) repudiou a agressão do prefeito de Macapá. O órgão disse que é "inadmissível qualquer reação que envolva violência".