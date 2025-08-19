Conab: colheita de milho 2ª safra atinge 89,3% da área, ainda atrasada ante 2024

São Paulo, 19 - A colheita de milho de inverno 2024/25 alcançava, até domingo, 17, 89,3% da área, avanço de 5,6 pontos porcentuais em relação ao domingo anterior. Em igual período da safra 2023/24, o índice estava em 96,4%, o que representa atraso de 7,1 pontos porcentuais. Em relação à média dos últimos cinco anos, de 88,7%, os trabalhos estão levemente adiantados, em 0,6 ponto. Os dados constam do boletim semanal da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).Entre os principais Estados produtores, Mato Grosso já concluiu a colheita. No Paraná, os trabalhos chegaram a 80%; em Mato Grosso do Sul, a 72%; e em Goiás, a 87%. Piauí e Tocantins também já encerraram a retirada do cereal.A colheita do algodão 2024/25 atingia no domingo passado 48,9% da área cultivada, avanço de 9,9 pontos porcentuais em relação à semana anterior. Na safra passada, o índice era de 65,2% no mesmo período, o que indica atraso de 16,3 pontos. Na comparação com a média das últimas cinco safras, de 68,8%, o atraso é de 19,9 pontos. O Piauí lidera com 88% da safra colhida, seguido por Minas Gerais (81%) e Mato Grosso do Sul (80%). Em Mato Grosso, maior produtor, a colheita chega a 42,6%.A colheita de trigo no País, em estágio inicial, alcançava 6,3% da área, contra 7,3% em igual período do ano passado e praticamente em linha com a média de cinco anos, de 6,8%. Goiás já colheu 80% da área, Minas Gerais 57% e Bahia 2%. Nos demais Estados produtores, os trabalhos ainda não começaram.