Diálogos com 'lobista dos tribunais' podem selar afastamento de desembargador do TJ de MT

São 89 mensagens reunidas pelos investigadores apenas no período de 8 de novembro a 5 de dezembro de 2023, média diária de 3,5 conversas entre o lobista e o desembargador. O conteúdo dos diálogos é peça decisiva no Processo Administrativo Disciplinar instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça.

O ministro Mauro Campbell, corregedor nacional de Justiça, vê 'relevantes indícios de desvios de conduta e afronta a deveres funcionais' por parte de João Ferreira.

Ao propor a prorrogação do afastamento cautelar do desembargador, Campbell alertou para o 'risco ao interesse público' e que o retorno de João Ferreira à Corte de Mato Grosso pode restabelecer a prática de atos de corrupção e de lavagem de dinheiro ilícito.

"O panorama indiciário, com menções ao pagamento de vantagem indevida ao desembargador João Ferreira Filho, extraídas de diálogos travados entre Roberto Zampieri e terceiros, ou, ainda, entre o advogado e o próprio magistrado, justificam a manutenção da ordem de seus afastamento", assinala o ministro corregedor.

Na avaliação de Campbell, existe o risco de o desembargador 'eliminar provas de sua atuação, caso permaneça no exercício das funções'.

"Todos estes gravíssimos elementos indiciários reforçaram a percepção desta Corregedoria Nacional de que, de fato, muito provavelmente, o desembargador auferiu vantagem indevida para proferir decisões judiciais, atuando, em um momento subsequente, para dissimular o produto do ilícito por intermédio de terceiras pessoas, sendo a abertura de procedimento administrativo disciplinar em seu desfavor, portanto, medida que se impõe", argumenta o corregedor.