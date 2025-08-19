Empresário confessa ter matado gari em BH, afirma polícia

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o empresário Renê da Silva Nogueira Junior, de 47 anos, confessou, em interrogatório realizado nesta segunda-feira, 18, ter matado o gari Laudemir de Souza Fernandes.

"Em um novo interrogatório, realizado ontem, na sede do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito de praticar o homicídio, que vitimou o Senhor Laudemir de Souza Fernandes, confessou a prática do crime", disse a polícia nesta terça-feira, 19, em nota.

Ainda de acordo com os investigadores, ele alegou que efetuou o disparo "em razão de uma discussão de trânsito e que a sua esposa, servidora da PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais), não tinha conhecimento que ele havia se apoderado da arma particular da delegada, uma pistola, calibre .380.