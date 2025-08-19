Empresário preso por morte de gari confessa crime em novo interrogatório à polícia

Segundo a polícia, Nogueira Junior atirou contra Fernandes após se irritar com a presença de um caminhão de lixo que estava parado, impedindo o fluxo de carros na rua enquanto aguardava os garis coletarem o lixo. O empresário queria passar com seu carro e inicialmente ameaçou atirar na motorista do caminhão. Acabou disparando contra Laudemir, que fazia a coleta.

O empresário está preso preventivamente desde a semana passada. À época do crime, ele negou ter atirado em Laudemir de Souza Fernandes.

A segunda-feira foi marcada pelo novo depoimento e também pela mudança na defesa do empresário. Os advogados Leonardo Guimarães Salles, Leandro Guimarães Salles e Henrique Vieira Pereira deixaram o caso.

Em nota, um dos advogados afirmou que, "após conversa reservada" com o cliente, decidiu, "por motivo de foro íntimo, renunciar à sua representação nos autos da investigação que apura a morte do sr. Laudemir".

Até a publicação deste texto, a reportagem tentou identificar a nova defesa do empresário para que se pronuncie sobre a situação, mas sem sucesso.

Relembre o caso