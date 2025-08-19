Exportadores dos EUA reportam vendas de 228,6 mil t de soja ao México

São Paulo, 19 - Exportadores privados reportaram vendas de 228.606 toneladas de soja, com entrega em 2025/26, para o México, informou nesta terça-feira, 19, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).Os exportadores dos EUA são obrigados a reportar qualquer venda de 100 mil toneladas ou mais de uma commodity feita em um único dia, ou vendas de 200 mil toneladas ou mais para um mesmo destino, até o dia seguinte.