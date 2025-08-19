'Foi quase um linchamento', diz empresário agredido por seguranças de karaokê no centro de SP

Oliveira conta que foi ao karaokê para parabenizar um amigo que estava comemorando aniversário. Ele disse que ficou no máximo 30 minutos no local. Quando decidiu ir embora, se deparou com uma fila gigantesca.

"Fui lá apenas pelo meu amigo. Comi um lanche. Não tinha a intenção de beber e de permanecer na casa, até porque tinha viagem marcada para Minas Gerais, ainda no domingo de manhã, onde iria comemorar o aniversário da minha avó de 80 anos. Ou seja, em momento nenhum eu queria entrar em briga ou atrito. Estava realmente questionando sobre a superlotação e fila gigantesca para pagar a conta. Inicialmente, pedi apenas para sair, pois estava passando mal", afirmou ele.

"Eu comecei a passar mal e apenas pedi ajuda aos funcionários para conseguir sair mais rápido do local, pois a fila estava muito grande. Perguntei se poderiam me ajudar, vieram com falta de educação e eu questionei que era inadmissível a casa com o tamanho que tem ter apenas um caixa funcionando", disse ele.

Ele destaca que fez a solicitação de forma educada. "Mas algumas pessoas acharam que eu estava sendo folgado e aí virou esse caos todo."

Logo em seguida, o cenário de violência se iniciou, com o empresário sendo agredido por um desconhecido com um soco no rosto. "Ao tentar me defender, a situação saiu do controle. Seguranças e funcionários, que deveriam proteger os clientes, se juntaram e passaram a me agredir brutalmente com socos, empurrões, chutes, inclusive, na cabeça, mesmo quando eu já estava caído no chão", disse.

Ele conta ainda que o namorado dele e outras pessoas presentes tentaram ajudá-lo, mas também acabaram sendo agredidos. "Meu namorado também tentou me defender. Mas eu tive que sair de lá correndo. Informaram que estavam armados lá. Há provas. Também recebi mensagens de pessoas que disseram que poderiam me prestar apoio, caso precisasse."