Idoso fica prensado entre VLT e grade de proteção em São Vicente

Um idoso, de aproximadamente 70 anos, precisou ser hospitalizado na tarde desta segunda-feira, 18, depois de ficar prensado entre o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e uma grade de proteção, de estilo guarda-corpo, em São Vicente (Baixada Santista), no litoral de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e informou que o homem permaneceu consciente durante o resgate, mas apresentou lesões na região das costelas. Ele recebeu atendimentos preliminares no local e foi levado de ambulância para o Hospital Municipal Vicentino.

A Prefeitura de São Vicente informou que atendeu o homem pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas que, por questão de sigilo, não é possível informar detalhes do estado de saúde do idoso. O homem não foi identificado.