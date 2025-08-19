Justiça do DF manda tirar vídeo do PL do ar que compara PT a drogas

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios determinou a exclusão de um vídeo publicado no perfil oficial do PL (Partido Liberal). A gravação, feita com uso de inteligência artificial, foi publicada em 12 de julho e retrata apoiadores do PT (Partido dos Trabalhadores) como "viciados em PT", em analogia a usuários de drogas.

A decisão tem caráter liminar e atende a uma ação movida pelo PT contra o PL e a Meta, empresa responsável pelo Instagram e pelo Facebook. A peça não está mais disponível nas duas redes sociais. O PL foi procurado, e o Estadão aguarda um retorno.

Na decisão, a 2ª Vara Cível de Brasília avaliou que o material ultrapassou os limites da liberdade de expressão, configurando abuso e ofensa à honra do PT. O juiz classificou a propaganda como "grotesca" e "despida de qualquer propósito construtivo de cidadania". As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.