Leilão da Operação Faria Lima vende 58% da oferta e arrecada R$ 1,7 bi, abaixo do previsto

Na Faria Lima, por exemplo, os leilões de Cepacs anteriores financiaram a reforma do Largo da Batata, a construção da ciclovia, o prolongamento da avenida até a Chucri Zaidan, sem contar os túneis que cortam a região.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, considerou "positivo" o leilão de Cepacs, mas disse que o resultado poderia ter sido melhor se não fosse a insegurança causada aos investidores pelo vaivém de ações na véspera. "A gente não pode dizer que não foi um leilão que teve um grande sucesso. Esse foi um valor bastante elevado", afirmou Nunes, em entrevista à imprensa, na B3, a Bolsa de Valores da Cidade. "Mas talvez pudesse ter sido um resultado até melhor", acrescentou.

Os títulos foram adquiridos por construtoras e investidores interessados em desenvolver empreendimentos na região da Faria Lima. Entre as corretoras, a maior compradora foi a Ágora, com 3,6 mil títulos adquiridos.

Fontes ouvidas pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) afirmam a incorporadora Even e a sua investida RFM, além da gestora de recursos Jacarandá Capital, estão entre compradores de Cepacs da Operação Faria Lima. A Even e a RFM são voltadas ao mercado residencial de alto padrão, que se encaixa bem nos entornos da Faria Lima.

A Even também tem apostado em empreendimentos multiúso de grande porte, como foi o caso dos complexos com o Fasano Itaim e o Faena - este último está em obras. Por sua vez, a gestora Jacarandá tem uma área equivalente a dois quarteirões na região do Largo da Batata, onde planeja criar um novo complexo imobiliário.

Outro grupo que arrematou títulos, segundo fontes do mercado, foi a holding de negócios de luxo JHSF. Os títulos devem servir para ampliar a área bruta locável do empreendimento Shops Faria Lima, situado na esquina da Av. Brigadeiro Faria Lima com a Rua Leopoldo Couto de Magalhães. No local haverá restaurantes, cinema, academia e lojas de grifes nacionais e internacionais. O complexo está em obras e tem a inauguração prevista para aproximadamente dois anos.