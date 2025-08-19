Lula almoçará com Motta e lideranças do Republicanos em série de encontros com siglas de centro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir nesta terça-feira, 19, com lideranças do Republicanos. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o presidente nacional do partido, Marcos Pereira (SP), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o líder da sigla na Câmara, Gilberto Abramo (MG), foram convidados para o encontro, segundo fontes ouvidas pelo Broadcast.

Apesar de o Republicanos ter um ministro no governo, o partido não se considera como integrante da base fiel de apoio ao Palácio do Planalto. Nas votações mais importantes, principalmente da pauta econômica, no entanto, a legenda tem ajudado Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a levar adiante sua agenda.

O encontro desta terça-feira não é visto por integrantes do Republicanos como uma aproximação com o governo, mas como um gesto diante do convite feito pelo presidente da República. Lula tem se reunido, nas últimas semanas, com dirigentes partidários das legendas de centro. Primeiro, teve um almoço com lideranças do MDB. Estavam presentes, por exemplo, o ministro das Cidades, Jader Barbalho, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet.