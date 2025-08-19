MEC vai suspender vestibular de cursos de medicina que tenham nota baixa em novo exame

O Enamed será aplicado em 225 municípios no país. No total, 96.635 estudantes estão inscritos na prova.

Entre 2023 e 2025 o MEC autorizou apenas 4.353 vagas entre as cerca de 60 mil que foram judicializadas, um porcentual de 7,26%. Em junho do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) atendeu a pedido do MEC e decidiu que a abertura de novas cursos de Medicina deverá seguir os parâmetros do programa "Mais Médicos", que considera, entre outros pontos, vazios de assistência médica no território brasileiro, direcionando a formação para municípios com escassez de profissionais.

"O grande objetivo é moralizar um pouco e garantir qualidade dos cursos de medicina", resumiu o ministro Camilo Santana.

Uma moratória que vedava a criação de graduações de Medicina vigorou de 2018 até este ano. A proibição foi instituída no governo do ex-presidente Michel Temer (MDB), com o argumento de evitar o sucateamento da formação dos médicos, que havia passado por um boom nos anos anteriores. Na prática, porém, milhares de vagas foram criadas durante os cinco anos de moratória por meio de ações judiciais.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, elogiou a decisão do MEC:

"As medidas anunciadas pelo MEC vão conter uma verdadeira metástase de multiplicação de escolas médicas que aconteceu no governo anterior", disse Padilha.