MP pede bloqueio de até R$ 3 milhões em bens de empresário que confessou ter matado gari em BH

No parecer, o MP destaca que o padrão de vida exposto pelo casal nas redes sociais e as trajetórias profissionais de ambos "fazem presumir a capacidade financeira para arcar com uma vultuosa quantia indenizatória".

O pedido leva em conta o risco de que, "com a repercussão do caso na sociedade, o casal possa desviar parte do patrimônio, lesando o interesse legítimo dos familiares da vítima."

Nesta terça, a Polícia Civil de MG disse que o empresário afirmou em depoimento que efetuou o disparo em razão de uma discussão de trânsito. Ele também admitiu que usou a arma particular da esposa, que é delegada, mas afirmou que ela não tinha conhecimento que ele havia se apoderado da pistola calibre .380 .

O empresário está preso preventivamente desde a semana passada. À época do crime, ele negou ter atirado em Laudemir de Souza Fernandes.

O Estadão tenta localizar a nova defesa do empresário, o que não havia ocorrido até a publicação deste texto. Nesta segunda, os advogados Leonardo Guimarães Salles, Leandro Guimarães Salles e Henrique Vieira Pereira deixaram o caso.

Em nota, Salles afirmou que, "após conversa reservada" com o cliente, decidiu, "por motivo de foro íntimo, renunciar à sua representação nos autos da investigação que apura a morte do sr. Laudemir".