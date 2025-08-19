Operação da Sabesp flagra academias e pizzaria furtando água em SP

No mesmo endereço, uma pizzaria, localizada no térreo, foi constatada manipulação do hidrômetro, com prejuízo estimado em R$ 106,5 mil. Esses dois casos foram registrados no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil.

Os valores dos desvios serão cobrados dos fraudadores. Todas as irregularidades foram sanadas e o fornecimento foi regularizado.

"A academia em questão foi reincidente, sendo que em dois endereços diferentes cometeu irregularidades. A Sabesp atua com rigor para garantir o uso legal e responsável dos recursos hídricos, protegendo o sistema de abastecimento e os direitos da população", afirmou o coordenador de perdas comerciais, Gabriel Seibarauskas.

Esta é a segunda vez que a Operação Gato Molhado flagra furtos de água em academias. Em 25 de março, a Sabesp vistoriou estabelecimentos na região da Vila Nova Conceição, em São Paulo, e identificou uma academia de ginástica com ligação clandestina na rede de água.

O local não possuía conexão regular com o sistema de abastecimento e consumia água sem medição, gerando um prejuízo estimado em mais de R$ 250 mil. O caso também foi registrado no Deic.

O diretor de Combate a Fraudes da Sabesp, Luiz Renato Fraga, afirmou que a empresa tem investido em tecnologia e procedimentos otimizados para detectar essas irregularidades, além de contratar e designar mais profissionais para lidar com casos de grande impacto nas cidades atendidas.