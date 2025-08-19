Península Ibérica enfrenta onda de incêndios e glaciar na Itália derrete além de medição usada

A Espanha enfrentou grandes incêndios florestais nesta terça-feira, 19, em uma das temporadas de incêndios mais destrutivas do país nas últimas décadas, apesar da queda das temperaturas na Península Ibérica.

Milhares de bombeiros, auxiliados por soldados e aeronaves de combate, lutaram contra chamas que devastaram florestas secas no noroeste do país, onde a agência meteorológica AEMET relatou um risco de incêndio ainda "muito alto ou extremo" - particularmente na região da Galícia.

Em Portugal, mais de 3.700 bombeiros estavam combatendo incêndios, incluindo quatro grandes no norte e centro do país. Os incêndios florestais lá queimaram cerca de 235.000 hectares - quase cinco vezes mais do que a média de 2006-2024 para o período. Duas pessoas morreram.