PF faz operação contra suspeitas de desvio de R$ 50 milhões na educação do Maranhão

Em nota, o governo do Maranhão informou que a operação está relacionada ao período em que o secretário atuou como prefeito e que aguarda o resultado das investigações. A deputada disse que não cometeu irregularidades e que está com a consciência tranquila (leia mais abaixo).

Segundo informações preliminares da PF, o grupo alvo da investigação manipulou licitações para desviar verba pública oriunda do Fundeb e se apropriar de parte dos valores desviados.

Os demais endereços vasculhados são de empresas e servidores públicos. Ao todo, há ações nas cidades maranhenses de Caxias, São Luís, São José do Ribamar, Buriti Bravo, Presidente Dutra, Joselândia. A polícia também cumpre mandado em Teresina, no Piauí.

De acordo com a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção, peculato, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. A operação foi batizada de Lei do Retorno.

Em nota, o governo do Maranhão disse que a operação tem relação com a atuação do secretário Gentil à frente da prefeitura de Caxias, período anterior ao trabalho dele na Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária.

"O Estado informa que acompanha as apurações realizadas pela Polícia Federal e aguarda o resultado das investigações. Paralelamente, destaca que não coaduna com más condutas relacionadas à gestão indevida de recursos públicos", destacou.