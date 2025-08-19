Tarcísio diz que não gasta tempo pensando em candidatura à Presidência em 2026

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta segunda-feira, 19, que trabalha com foco na gestão do Estado e que não gasta tempo pensando numa candidatura a presidente da República no ano que vem. O governador afirmou que vai focar em entregar um bom trabalho no Estado e "ajudar quem vai vir, quem vai ser candidato no nosso campo" da direita, no que diz respeito às eleições de 2026.

"Sabe quanto tempo eu perco pensando nisso? Zero. Estou extremamente focado no projeto de São Paulo, extremamente focado. Até porque o que nos preocupa é o legado, o que a gente pode deixar. A população confiou a nós o mandato, deu uma confiança para nós extraordinária. Sou muito grato à população de São Paulo por isso", declarou Tarcísio ao responder sobre planos para uma candidatura ao Planalto durante evento da Warren Investimentos.

"O meu objetivo agora é ajudar quem vai vir, quem vai ser candidato no nosso campo, tentar ajudar com um projeto de Brasil", disse a jornalistas após o painel.