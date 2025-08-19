Tebet evita falar sobre 2026 e nega mudança de domicílio eleitoral de MS para SP

A ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, desconversou sobre uma possível candidatura ao Senado pelo Estado de São Paulo nas eleições de 2026. Nesta terça-feira, 19, ao sair de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), a ministra procurou não debater o próximo pleito e reiterou seu compromisso com o Mato Grosso do Sul, seu Estado e atual domicílio eleitoral.

"Temos temas mais importantes para conversar neste momento, pautas de interesse do Congresso, cuidado com o orçamento. Só pretendo falar sobre eleição em 2026, mas faço questão de lembrar: o meu Estado chama-se Mato Grosso do Sul", afirmou Tebet a jornalistas.

Filiada ao MDB, Tebet é considerada uma candidata coringa pelo PT, como mostrou o Estadão. Ela é cotada pela sigla tanto para o Senado paulista - onde a esquerda busca um nome competitivo - quanto para compor a chapa presidencial, caso o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) concorra ao governo de São Paulo.