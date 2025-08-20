Carne de frango: ABPA projeta produção de até 15,4 milhões de t em 2025

São Paulo, 20 - A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) projetou nesta quarta-feira uma produção de até 15,4 milhões de toneladas de carne de frango em 2025, alta anual de até 3%. Para 2026, a perspectiva é de produção de até 15,7 milhões de toneladas, incremento de 2%. Para a exportação em 2025, a ABPA estima embarques de até 5,2 milhões de toneladas, recuo de ao menos 2%. A expectativa é de embarque de até 5,5 milhões de toneladas em 2026, avanço de até 5,8%. A APBA também prevê um consumo per capita de até 47,8 quilos em 2025, alta de até 5,1%, e de, aproximadamente, 47,8 quilos em 2026.A disponibilidade de carne de frango em 2025 deve alcançar aproximadamente até 10,2 milhões de toneladas, subida de até 5,4%. Em 2026, a disponibilidade de carne de frango deve atingir aproximadamente 10,2 milhões de toneladas.