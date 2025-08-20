Carne suína: ABPA projeta produção de até 5,42 milhões de t em 2025

São Paulo, 20 - A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) projetou nesta quarta-feira produção de até 5,42 milhões de toneladas de carne suína em 2025, alta anual de até 2,2%. Para 2026, a perspectiva é de produção de até 5,55 milhões de toneladas, avanço de até 2,4%.Para a exportação em 2025, a ABPA estima até 1,45 milhão de toneladas, aumento de até 7,2%. A expectativa é de embarque de até 1,55 milhão de toneladas em 2026, incremento anual de até 7%.A APBA também prevê um consumo per capita de até 18,7 quilos em 2025 e até 18,8 quilos em 2026, o que representa praticamente estabilidade ante o ano passado e o atual ano.A disponibilidade de carne suína em 2025 deve alcançar até 3,97 milhões de toneladas, estabilidade ante 2024. A previsão de disponibilidade é de até 4 milhões de toneladas em 2026.