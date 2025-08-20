Como funciona o golpe do 'falso advogado' que levou 11 suspeitos à prisão

Investigadores identificaram indícios de envolvimento dos suspeitos com facções criminosas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Cinco suspeitos foram presos em São Paulo.

"Identificamos contatos dos suspeitos com facções, mas precisamos confirmar essas ligações, essa migração para os crimes digitais, ao longo das investigações", afirmou o delegado regional de Joinville, Rafaello Ross, em entrevista coletiva em São Paulo.

Segundo as investigações, os criminosos estariam utilizando a identidade de advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e dados de processos judiciais para induzir as vítimas a realizar depósitos de custas que não existiam.

Os golpistas solicitavam pagamentos indevidos, como depósitos judiciais e custas processuais, principalmente via PIX.

Desde agosto de 2024, a OAB-SP informa ter recebido 3,5 mil denúncias. O advogado Guilherme Aquino, vice-presidente da OAB Joinville (SC) teve seus dados utilizados por criminosos.

"Na ansiedade de ter um andamento processual mais célebre, o cliente acaba antecipando custas que, na verdade, não deveriam ser antecipadas".