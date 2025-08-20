Motta abre comissão geral sobre adultização e cita 'chance de escrever uma página histórica'

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), discursou na manhã desta quarta-feira, 20, para abrir os trabalhos da comissão geral que discute a proposição de um projeto de lei em defesa das crianças e adolescentes, e disse que há uma "chance histórica" nesse encontro.

"Esta Casa tem a chance de escrever uma página histórica, de construir a lei que vai blindar a infância brasileira contra a exploração, violência e exploração", disse o parlamentar.

Motta definiu a proteção da infância brasileira como um tema "humano e civilizatório" "Hoje o tema também ganha o Congresso Nacional. E o Congresso nada mais é do que a extensão da rua. Proteger as nossas crianças não é pauta de partido, é obrigação moral de qualquer pai, qualquer mãe", disse.