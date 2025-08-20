Por que a justiça manteve preso homem suspeito de matar namorada em Alphaville após recuo do MP

Mas a promotoria voltou atrás depois que a advogada Cecília Mello, que representa a família da vítima, apresentou o resultado de uma perícia contratada por parentes de Bruna que identificou sinais compatíveis de morte por asfixia por compressão torácica.

A denúncia feita pelo Ministério Público indica que o empresário deve ser julgado pelo crime de feminicídio qualificado por asfixia em contexto de violência doméstica.

A decisão que tornou o empresário réu foi assinada pelo juiz Fabio Calheiros, que reconheceu a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, e determinou a apresentação de defesa preliminar.

O advogado Rodolfo Warmeling, que representa Soalheiro, disse que vai apresentar "a defesa de Fábio no momento oportuno" e criticou a denúncia oferecida pelo MP. Nas palavras do defensor, ela foi feita "através de um laudo pericial indireto" e "não realizada através de um profissional imparcial".

Já para Cecília Mello, a decisão da Justiça "foi precisa e objetiva". "Diante das provas que já constam dos autos, reconheceu a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, rejeitando a alegação da defesa de que Bruna teria sofrido uma convulsão", afirmou.

O promotor Vitor Petri pediu que Soalheiro seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri e cobrou uma indenização de R$ 100 mil à filha de Bruna, uma menina de cinco anos que morava com o casal. Conforme a promotoria, os valores corresponderiam a uma reparação pelo dano moral decorrente da perda de Bruna.