Quem é Wagner Rosário, indicado por Tarcísio ao TCE de SP

O controlador-geral do Estado de São Paulo, Wagner Rosário, foi indicado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP). Há uma cadeira vaga na Corte de Contas após o conselheiro Antônio Roque Citadini antecipar sua aposentadoria para esta terça-feira, 19.

A indicação do governador deve ser aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Rosário era o favorito para a indicação. A outra opção era o secretário da Casa Civil, Arthur Lima. O sucessor de Rosário na CGE será Rodrigo Fontenelle, controlador-geral do governo de Romeu Zema (Novo) em Minas Gerais.

O controlador-geral de São Paulo é ex-colega de Tarcísio na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). Além disso, foram colegas de Esplanada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): Tarcísio na Infraestrutura e Rosário na Controladoria-Geral da União (CGU), órgão em que fez carreira como auditor e que também comandou durante o governo de Michel Temer (MDB).