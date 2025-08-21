Após agressões contra mulheres no Ibirapuera, Urbia anuncia postos de vigilância: 'Basta'

Outro caso foi da gerente internacional de vendas Noelle Pessoa. Em 19 de julho, sábado, ela corria pela pista quando um desconhecido, que vinha na direção contrária, esperou "até o último instante" para desviar de sua rota - o que resultou em uma colisão que atingiu o maxilar da corredora e causou fortes dores.

Passados alguns segundos, ela confrontou o corredor para tirar satisfação. O sujeito teria levantado a voz e a ameaçado, por estar no "sentido contrário". No parque, no entanto, não existe nenhuma regra de fluxo.

"Em um momento, levantei minhas mãos para tocar nos ombros dele e ele me ameaçou com um tapa, mas consegui me esquivar", conta. "Chegou um outro homem para apaziguar e aquele covarde acabou sumindo do mapa."

Mary Alencar Lopes, de 67 anos, e sua filha Raquel Alencar, de 34 anos, médica, estavam passeando pelo Ibirapuera em 18 de julho quando um corredor empurrou Mary, que não conseguiu se proteger e caiu. Ela quebrou o braço e rompeu o ligamento inguinofemoral, uma estrutura anatômica localizada na região da virilha, responsável por dar estabilidade àquela parte do corpo.

"Ninguém foi atrás dele (corredor) e eu juro que só não fui porque a prioridade era ajudar a minha mãe, que estava deitada no chão", contou Raquel. Neste caso, a concessionária Urbia informou ao Estadão ter prestado atendimento à idosa. "O profissional de enfermagem constatou que a frequentadora apresentava dor no braço, sem escoriações e com os movimentos preservados", afirma, em nota. "Por estar acompanhada da filha e não apresentar sinais de emergência que justificassem remoção por ambulância, ela foi medicada e liberada", conclui o texto.

Nas redes sociais não faltam relatos de agressões sofridas por mulheres durante exercícios no parque. Uma corredora relatou ter sofrido uma "cotovelada bem forte" enquanto treinava. "Um homem que estava vindo no sentido contrário a mim também passou e me deu uma cotovelada bem forte. Como passou bem rápido não pude ir atrás", contou.