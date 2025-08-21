Após xingamentos, Eduardo Bolsonaro grava vídeo em apoio a Silas Malafaia

"E vem o teu filho babaca falar merda! Dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara... mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer eu gravo um vídeo e te arrebento! Falei pro Eduardo", diz Malafaia em mensagem de voz enviada a Bolsonaro.

Depois da divulgação do conteúdo, o parlamentar usou as redes sociais para minimizar as declarações e dizer que "está junto" ao pastor. Ele também alega que houve seleção no material vazado.

"Jogam uma cortina de fumaça para o que realmente importa. Moraes e Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos, sabem que não vão ganhar essa parada pois não existe cenário de vitória para o STF", disse, referindo-se à sanção imposta pelos EUA ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, com a Lei Magnitsky.

A aplicação do dispositivo pode ser comprometida após decisão de Flávio Dino, também ministro da Corte, que determinou que normas ou decisões judiciais estrangeiras não produzem efeitos em território brasileiro, salvo se houver validação da Justiça nacional.

"Siga firme e forte, tamo junto, pastor, o senhor é igual a mim e está preocupado com o Brasil dos brasileiros. Bola pra frente", disse Eduardo.