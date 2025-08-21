Avião dos EUA que pousou em SP e Porto Alegre dá apoio a missão diplomática, diz Embaixada

De acordo com a concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos, GRU Airport, a chegada da aeronave foi autorizada pelo Ministério da Defesa.

"A GRU Airport confirma o pouso da aeronave em questão na noite de terça-feira, com autorização do Ministério da Defesa. Reforça que a operação ocorreu normalmente, sem intercorrências", disse a concessionária.

A aeronave - um Boeing 757-200 - deverá permanecer por dois dias no Aeroporto de Guarulhos. Segundo apurado pela reportagem, a aeronave transportava diplomatas dos EUA para Porto Alegre.

A fuselagem totalmente branca, sem registros, chamou a atenção nas redes sociais. A aeronave é frequentemente utilizada em operações especiais e pela CIA (Agência Central de Inteligência dos EUA).

A Fraport, concessionária responsável pelo aeroporto de Porto Alegre, também confirmou a operação e acrescentou que a aeronave pousou em Na capital gaúcha às 17h13.

"O avião veio de Porto Rico. USAF (United States Air Force, que em português significa Força Aérea dos Estados Unidos) decolou às 19h52 com destino a Guarulhos", afirmou a concessionária.