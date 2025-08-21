Bolsonaro escreveu o nome de Milei errado em pedido de asilo político: 'Miliei'

A minuta de pedido de asilo político na Argentina encontrada pela Polícia Federal na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou a atenção por um erro no nome do presidente argentino, Javier Milei. O documento anexado pela PF no relatório final da investigação contra o ex-chefe do Executivo e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), é gravado, no entanto, com um erro no nome de Milei: "Miliei".

Para os investigadores, o documento indica que Bolsonaro planejou uma fuga para o país vizinho. O documento foi produzido após a deflagração da operação da Polícia Federal que apura o plano de golpe dos aliados do ex-presidente, que resultou na ação penal na qual ele é réu no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Os elementos informativos encontrados indicam, portanto, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha em sua posse documento que viabilizaria sua evasão do Brasil em direção à República Argentina, notadamente após a deflagração de investigação pela Polícia Federal com a identificação de materialidade e autoridade delitiva quanto aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito por organização criminosa", diz a PF.