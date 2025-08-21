Brazil Potash fecha acordo para fornecer 900 mil t/ano de potássio para Keytrade

São Paulo, 21 - A Brazil Potash anunciou na quarta-feira, 20, um acordo comercial definitivo entre sua subsidiária Potássio do Brasil e a Keytrade Fertilizantes Brasil, subsidiária da trading suíça de fertilizantes Keytrade AG. O acordo vinculativo estabelece um compromisso de 10 anos para a Keytrade comprar até 900 mil toneladas de potássio anualmente do Projeto Autazes, no Amazonas. "Este acordo com a Keytrade é um marco importante no desenvolvimento comercial da Brazil Potash", disse em comunicado o CEO da companhia, Matt Simpson. Junto com o acordo existente de take-or-pay com a Amaggi, "agora temos compromissos vinculativos para 1,45 milhão de toneladas de nossa produção anual planejada de 2,4 milhões de toneladas. Esses contratos de longo prazo proporcionam a certeza de receita essencial para garantir o financiamento do projeto e avançar a construção."