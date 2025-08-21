Carta achada em casa de fiscal é vista como prova de esquema de R$ 1 bi

Uma carta manuscrita encontrada na casa do auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, é considerada pelos investigadores a confissão de um esquema de propinas que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão. O documento foi apreendido na Operação Ícaro, que prendeu o auditor, além de Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop. As empresas são suspeitas de pagar propinas para destravar em tempo recorde pedidos milionários de ressarcimento de créditos de ICMS-ST.

Datada de 3 de março, a carta tem três páginas, escritas de próprio punho pelo fiscal em caneta vermelha. Ele descreve uma proposta para "novas liberações de imposto". Embora não tenha assinatura, a autoria é atribuída ao fiscal, pelo detalhamento de um assunto técnico e pelo fato de a carta ter sido encontrada em sua residência.

O documento é uma espécie de pedido de orientação espiritual. Nele, Artur diz ser "muito perigoso" assinar outras liberações pelo risco de ser descoberto. "Da outra vez eu perguntei para os guias do seu pai. Eles disseram que eu podia assinar, podia trabalhar com esse empresário. E deu esse problema imenso. Não posso mais fazer outro trabalho aqui e depois correr risco e ter de fazer trabalho espiritual de novo."