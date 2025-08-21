COP30: na véspera da Conferência, 80% dos países ainda não apresentaram metas para 2035

Com menos de 100 dias para a COP30, cerca de 80% dos membros do Acordo de Paris ainda não apresentaram novas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) para 2035, um alerta para o processo de negociação. Na sexta carta pública que antecede o evento, o presidente da Conferência, André Corrêa do Lago, reforçou a necessidade de a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) receber as NDCs a tempo de serem refletidas no chamado relatório de síntese.

"Nenhuma ação é demonstração mais forte de compromisso com o multilateralismo e com o regime climático do que as NDCs que nossos países apresentam como determinação nacional de contribuir para o Acordo de Paris. São demonstrações do compromisso dos governos com os seus povos", declarou Lago.

Ele disse ainda que um evento organizado pela Secretária-Geral das Nações Unidas em 24 de setembro de 2025, à margem da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU80), vai oferecer uma "plataforma importante" para que os países revelem novas metas para 2035.