Estudante finca lápis na cabeça de colega durante briga em escola em SP

Um estudante fincou um lápis na cabeça de um colega durante um briga dentro da sala de aula de uma escola municipal da Praia Grande, no litoral de São Paulo, na terça-feira. O aluno ferido foi socorrido imediatamente.

A Prefeitura de Praia Grande, por meio da Secretaria de Educação do Estado, disse que tomou conhecimento dos fatos pela gestão da unidade de ensino que, por sua vez, prestou o socorro imediato ao aluno.

"Ainda em relação à situação, a equipe gestora esclarece que não havia um histórico formal de agressões ou episódios de bullying entre os envolvidos no caso", afirmou o município.