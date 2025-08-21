Gato Preto: o que se sabe sobre acidente com Porsche na Faria Lima

O influenciador digital foi preso em seu apartamento horas depois do acidente. Policiais militares o localizaram em casa após uma denúncia. Ao atender os agentes, o influencer estava sem roupas e na companhia de duas mulheres, também nuas.

"Nós conseguimos prendê-lo ainda em flagrante, após uma denúncia, logo após a ocorrência", informou o coronel Emerson Massera, porta-voz da Polícia Militar. "Ele estava nu, acompanhado de duas mulheres, também nuas", acrescentou.

Gato Preto não resistiu à prisão, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro, segundo a polícia. A defesa dele não foi localizada.

"Você está em uma situação flagrancial. Eu não sei se você tem arma. A gente vai entrar para te acompanhar você a se vestir. Estou tampando a câmera porque você está nu. Se o Ministério Público requisitar, você não vai estar nu. Pede para as meninas se vestirem também", disse o policial.

Em outro momento, o agente explica a Gato Preto que está sendo preso em flagrante porque fugiu do local onde provocou o acidente. "Você está incorrendo no crime de trânsito", disse o policial. Em resposta, o influenciador disse que acolheu às vítimas, mas justificou a evasão por conta da presença de pessoas que filmaram a cena.

O que ele alegou?