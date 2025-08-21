'Graças a Deus ainda temos eleições a cada 2 anos', diz Moraes

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moares afirmou que "graças a Deus ainda temos eleições a cada dois anos".

A declaração do magistrado, responsável por julgar os réus por tentativa de golpe de Estado, ocorreu hoje, um dia depois de a Polícia Federal (PF) indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por tentativa de obstrução do processo que investiga a participação de Bolsonaro na trama golpista.

Moraes discursou para juristas no II Congresso Brasileiro de Direito Administrativo Sancionador, realizado em São Paulo. O magistrado evitou as perguntas da imprensa e não citou o indiciamento de Bolsonaro ou o bloqueio de seu cartão de crédito com bandeira americana, que foi fruto de sanção aplicada via Lei Magnitsky, articulada por Eduardo com o intuito de travar o processo de seu pai na Corte.