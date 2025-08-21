MBL rompe com Tarcísio de Freitas e deixa vice-liderança na Alesp

O deputado disse ainda que esta foi a terceira vez que levou a insatisfação com esse tipo de projeto ao governador. Apesar das promessas de que medidas desse tipo não chegariam à Alesp, Guto disse que Tarcísio voltou a patrocinar medidas que ampliam privilégios do funcionalismo.

O projeto discutido na Alesp na última terça cria 300 cargos no órgão, ao custo total de R$ 305 milhões até 2027.

Hoje, o principal projeto enviado pós-recesso a esta Casa é o projeto que, pasmem, vai aumentar ainda mais os privilégios da elite do Judiciário. Um projeto tão ruim que até o PSOL teve a pachorra de apoiar. Guto Zacarias (União)

O rompimento do MBL com o chefe do Executivo já era esperado, pois o grupo pretende lançar candidato a governador e a presidente da República em 2026 pelo Missão, partido que o movimento trabalha para criar. No início de agosto, o coordenador nacional do grupo, Renan Santos, disse ao Estadão que a aliança com Tarcísio não fazia mais sentido e que o rompimento ocorreria, mas não de forma imediata.

O deputado Guto Zacarias (União) Imagem: Rodrigo Costa/Alesp

"Havia uma sinergia. Uma sinergia em prol evidentemente não do Bolsonaro ou do Lula, uma sinergia pelo Estado de São Paulo, pela economia, pela segurança pública do Estado de São Paulo. Mas, infelizmente, desde que Tarcísio (sinalizou) ser candidato à Presidência da República, ele está indo em uma linha de fazer sinalizações, acenos e até melhorando as condições salariais de uma elite do Judiciário para apoiá-lo depois, o que eu não posso fazer parte", continuou Guto na tribuna da Alesp.