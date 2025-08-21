Mendonça dá razão a Monark e influenciador vai insistir em ofensiva contra Dino

Mendonça foi o único que aderiu à tese da defesa de Monark. Com isso, embora o placar tenha sido amplamente desfavorável ao influenciador, a defesa decidiu usar o voto para insistir nos questionamentos.

Salomão afirma que o STF "omitiu-se quanto à necessidade de resguardar a aparência de imparcialidade, essencial à credibilidade do Judiciário".

"Vale dizer, bastaria o risco de parcialidade, e não a prova de efetiva parcialidade, para justificar o afastamento. No caso dos autos, o impedimento e a imparcialidade são evidentes e devidamente comprovados", diz um trecho do recurso.

A defesa afirma também que os argumentos do voto divergente de André Mendonça não foram enfrentados pelos demais ministros.

"Essa omissão compromete a integridade da decisão colegiada, na medida em que impede a adequada apreciação de todos os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia, ao menos para que os demais ministros que acompanharam o voto do relator expressamente se manifestem - suprindo a falha do julgado - acerca do quanto exposto pelo voto-vogal do ministro André Mendonça", argumenta Salomão.

O advogado pede que, mesmo que mantenham as posições, os ministros enfrentem "expressamente os fundamentos jurídicos do voto divergente". A defesa disse que vai estudar denunciar o caso a Cortes Internacionais.