Ministro defende cronograma da COP e diz e que todas delegações terão leitos disponíveis

Em relação ao preço da hospedagem, que vem sendo criticado por líderes mundiais, Sabino destacou que o ministério tem atuado como ponte entre delegações e hotéis para garantir acomodação a todos.

"Estamos atuando pessoalmente, o Ministério do Turismo, o Ministério do Meio Ambiente e a presidência da COP, na intermediação direta e pessoal, com as delegações que possam estar tendo alguma dificuldade em encontrar leitos, para fazer o link entre os leitos que nós temos disponíveis. Para você ter uma ideia, com a ação do governo, nós temos leitos oferecendo para países de menor PIB per capita, a partir de 100 dólares", disse ele.

União Brasil

Durante a coletiva, Sabino foi questionado sobre sua condição de ministro filiado ao União Brasil, partido que tem líderes que defendem o desembarque da sigla da base de apoio do presidente Lula.

"Em todo e qualquer partido político, existem pessoas que pensam de um jeito ou de outro, há divergências. Mas não temos como tapar o sol com a peneira, assim como dentro da União Brasil e do PP, também tem muita gente que reconhece todos os avanços que vêm acontecendo através das obras, dos serviços, de todos os feitos do governo do presidente Lula.", disse o ministro.