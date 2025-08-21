Tarcísio cita preocupação com pessoas sendo investigadas judicialmente por 'fazerem críticas'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira, 21, que está "preocupado" com pessoas sendo investigadas e objeto de ações judiciais "simplesmente por fazerem críticas". A declaração foi feita após evento no interior paulista após questionamento sobre as mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

"Me preocupa um pouco o rumo que as coisas estão tomando. Me preocupa um pouco o fato de você ver pessoas sendo investigadas e objeto de ações judiciais simplesmente por fazerem críticas", disse Tarcísio sobre a investigação contra o capitão reformado. "Às vezes, vejo que isso não faz sentido."

Tarcísio afirmou que não iria comentar "uma conversa privada entre pai e filho", por se tratar de uma questão que dizia respeito apenas aos dois, acrescentando que não entendia por que essas conversas haviam sido divulgadas, já que "não vê interesse público nelas".